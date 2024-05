Musical de Claudio Lins faz homenagem ao compositor Chico Buarque

O cantor e ator Claudio Lins vai interpretar a obra de Chico Buarque em espetáculo musical neste fim de semana, no Teatro dos Bancários, às 20h. Chicoteatro estará em cartaz no sábado (25/5) e no domingo (26/5) e os ingressos custam a partir de R$30, com direito a meia-entrada para quem fizer doação de 1kg de alimentos não-perecíveis.

Nessa homenagem ao trabalho de Chico Buarque para os palcos, Claudio fez uma grande pesquisa para montar o repertório com canções inesquecíveis compostas especialmente para peças musicais ou balés. Além de cantar, o protagonista da apresentação imprime toda a sua vivência de ator de teatro, cinema e televisão para encarnar personagens masculinos e femininos sem nenhum pudor.



A programação faz parte do festival Mistura Geral — Artes Cênicas, que se encerra neste domingo (26/5). O projeto busca promover a diversidade cultural em Brasília ao trazer companhias de teatro locais e de outros estados. Ao longo do mês de maio, foram apresentados três espetáculos no espaço, além do que será exibido neste fim de semana.