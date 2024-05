Peça infantil 'O leão e o ratinho' traz fábula sobre amizade

A peça acontecerá às 15h, no último andar do shopping - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (25/5), o Conjunto Nacional receberá a encenação da peça infantil O leão e o ratinho, da Cia Fábula. A apresentação gratuita acontecerá às 15h, no Jardim Urbano (localizado no terceiro piso do shopping).

O espetáculo traz a narrativa de um majestoso leão que repousa à sombra de uma árvore após uma caçada. Porém, é interrompido por um pequeno ratinho em busca de alimento. O roedor, com muita coragem, implora pela vida e promete ajuda ao leão em troca da liberdade. Sem acreditar nessa possibilidade, o leão concede ao ratinho a liberdade. Tempos depois, o rei da floresta se choca ao ser ajudado pelo ratinho em um momento de apuro.

A fábula tem como missão ensinar aos pequenos que uma boa ação pode desencadear outra. A peça traz a ideia de que cada amigo, independente de tamanho, pode ser um grande aliado para momentos difíceis. O Leão e o ratinho é uma história atemporal destinada às crianças.