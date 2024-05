Projeto voltado para artistas independentes está com inscrições abertas

O projeto Brasília Independente abriu, nesta segunda-feira (20/5), as inscrições para a edição deste ano. Conhecida por promover o trabalho de artistas independentes do DF e entorno, a iniciativa ocorrerá a partir desta quarta-feira (22/5) até 31 de maio. Os cantores e as bandas independentes que possuem composições próprias podem se inscrever pelo site www.brasiliaindependente.com.br.

As bandas selecionadas na primeira fase serão classificadas para as seletivas, que acontecerão em shows programados nos Sescs do Gama e da Ceilândia. Os finalistas serão exibidos na programação da TV Globo e se apresentarão ao vivo para os jurados, com direito a votação popular pela internet. A final, com direito a anúncio e à premiação dos vencedores, será realizada em um grande show na Praça do Cruzeiro, com a participação de uma atração nacional ainda a ser definida. Os três primeiros colocados receberão troféus e prêmios em dinheiro.

Em 2024, o projeto prestará uma homenagem ao Rock de Brasília, marcando pontos turísticos da cidade com a trilha sonora que conta a história desse estilo musical na capital. Para participar, os interessados devem enviar um vídeo da música que desejam inscrever, com performance da banda ou cantor. É permitida apenas uma inscrição por artista.