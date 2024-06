Masterchef Brasil estreia nova temporada celebrando uma década de paixão

Comemorando 10 anos no ar, o MasterChef Brasil estreia, nesta terça-feira (28/5), às 22h30, na tela da Band. A edição comemorativa, que, na realidade é a 11ª, tem como mote "uma década de paixão" e traz uma dinâmica inédita.

Após a seletiva, os 23 cozinheiros amadores que conquistarem uma vaga serão divididos em dois grupos. Só na quinta semana, as duas turmas se encontram sem saber da existência uma da outra. Na ocasião, os participantes terão de fazer um bolo gigante em homenagem ao aniversário de 10 anos do programa, que, posteriormente, será distribuído nas ruas de São Paulo.

A atração segue sob o comando da brasiliense Ana Paula Padrão, e reúne, mais uma vez, os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça na mesa de jurados. Além desse time estrelado, a maior competição gastronômica da televisão brasileira vem com muitos convidados famosos. A coluna adianta que entre os nomes que vão passar pela cozinha da Band estão Carlinhos Maia, Gkay, Catia Damasceno, Luiza Possi e Matheus Costa, entre outros. Celebridades que adoram comer bem também darão o ar da graça nas gravações, como Blogueirinha, Nicole Bahls, Lucas Rangel, Alvaro e Pequena Lo.

Já o QG MasterChef — Entrevista com o eliminado, que vai ao ar no Band.com.br, no Bandplay e no canal oficial no YouTube toda quinta-feira, às 19h, será apresentado pela atriz e cantora Mariana Belém e por Raul Lemos, vice-campeão da segunda temporada. A atração estreia em 30 de maio.

Números

Desde a estreia, em 2014, a atração vem transformando a vida de milhões de pessoas que descobriram a gastronomia para hobby, estudo, trabalho e, até mesmo, sobrevivência. O Masterchef Brasil também mudou a maneira de o brasileiro enxergar o ato de preparar alimentos. Expressões como "redução", "confit", "julienne" e "deglacê" passaram a fazer parte do vocabulário de muita gente. Os números do programa também impressionam. São mais de 2 mil competidores, 40 mil pratos servidos e 20 mil toneladas de alimentos doados. Só de ovos utilizados nesta jornada de uma década foram mais de 85 mil unidades.

“Cozinhar não é mais só uma forma de atender a uma necessidade fisiológica. Depois do MasterChef, passou a ser uma entrega de amor para a família. Quanto mais você conhece as técnicas básicas, melhores receitas é capaz de preparar, mais ingredientes consegue manipular e o universo em que você navega passa a ser mais abrangente também. Isso é muito bonito”, analisa Ana Paula Padrão.

“Dez anos se passaram muito rápido. Nós não imaginávamos que estaríamos aqui depois de tanto tempo. O grande problema é que estou 10 anos mais velho, mas de resto foi maravilhoso, tem sido uma experiência muito boa”, comenta o chef Erick Jacquin.

Confeitaria

No ano em que comemora uma década no ar, o MasterChef Brasil traz, ainda, uma grande novidade: uma edição inédita no país inspirada no Dessert Masters, dedicada aos profissionais especializados em confeitaria. Dessa vez, as temidas provas de doces vão ganhar uma competição própria, com direito a muita tensão, correria e jogo de cintura para fugir do sabor amargo da eliminação. Os interessados já podem se inscrever pelo site oficial. A disputa tem estreia prevista para outubro.