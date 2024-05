Acadêmicos da Asa Norte recebe o Grupo Charretinha do Forró nesta sexta

Depois de participar do carnaval brasiliense, o Grupo Charretinha do Forró volta para garantir a festa junina dos foliões da Capital. Com a mistura de vários estilos musicais, a festa SIM PRA TUDO — assinei sem ler vai do forró à música eletrônica. Fazem parte da programação do evento diversos artistas locais como a cantora Tamara Maravilha, a dupla Bya Alves e Serginho Mendonça e os DJs Ops e Cabra Guaraná.

A produção do evento preparou um repertório de clássicos da música baiana com nomes como Ivete Sangalo e Léo Santana. “Esperamos proporcionar ao público uma experiência única, com uma atmosfera vibrante e festiva, garantindo diversão do início ao fim. Cada atração promete trazer sua particularidade e uma energia contagiante para fazer todos dançarem e se divertirem. É a hora de dizer SIM PRA TUDO, aproveitar cada momento e fazer as pazes com o Universo”, comenta o produtor do evento, Thiago Fanis, em nota.

A festa voltada para maiores de 18 anos conta com símbolos típicos da festa junina tais como comidas populares, danças tradicionais e muita música.

Serviço

SIM PRA TUDO — Assinei sem ler

Na sexta-feira (31/5), às 20h, na Acadêmicos da Asa Norte (Setor de Clubes Norte, AR SCEN) Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/sim-pra-tudo-assinei-sem-ler/2451250