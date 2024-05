Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (22/5)

Quem somos nós?!

Data estelar: Sol e Plutão em trígono.



Diante da vulnerabilidade sentirás o puxão de te aproveitares da situação ao teu favor, ou de te comportares para proteger a vulnerabilidade alheia para que nada nem ninguém a violente, e a medida de tuas escolhas íntimas determinará o grau de amor que experimentas em relação à Vida.



Nossa humanidade vem desenvolvendo rapidamente a experiência de proteção da vulnerabilidade animal, mas ainda não faz o mesmo em relação aos seus congêneres humanos, e como é impossível se desvincular da experiência humana sendo humanos, a maneira com que tratamos a vulnerabilidade trágica e epidêmica de nossa humanidade, sem sequer ir muito longe, apenas verificando como tratamos nossas vulnerabilidades íntimas e as das pessoas com que convivemos, é isso que dirá quem somos nós verdadeiramente, diante da Vida de nossas vidas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O jogo do destino é complexo, em alguns momento você joga e aposta, enquanto noutros você é mais uma peça movimentada pelas forças misteriosas da vida, sem domínio algum sobre o que acontece. Confie na Vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora é quando, se você se atrever a apitar o começo do jogo, as coisas se desenvolverão através de caminhos nos quais não haverá como voltar atrás, só seguir em frente se adaptando a uma dinâmica que demanda bastante.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tente deixar o mais claro possível quais são suas reais motivações para se envolver no que está acontecendo, porque isso definirá o quanto você poderá contribuir com algo positivo, ou atrapalhar ainda mais a situação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Qualquer um que seja o resultado de você encarar os desafios da atualidade, de todo modo será positivo para a equação do seu destino. A vida escreve certo pelas linhas tortas, não há nada verdadeiramente do que se preocupar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todo mundo tem seus próprios interesses e, com certeza, cada pessoa puxará a sardinha para seu lado, porém, chega uma hora, que é agora, em que é mais importante defender os interesses em comum do que os próprios. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor não gastar muito tempo tentando resolver dilemas pensando, porque se houver alguma dúvida pairando no ar, ela será resolvida você colocando em prática seu conhecimento e dando passos concretos nesse sentido.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O momento é oportuno para você fazer sua parte no jogo, valorizando suas pretensões e apostando nelas através de ações efetivas. Não tem como dar errado, de uma forma ou de outra você sairá ganhando. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O que está em andamento tem o potencial de mudar bastante o cenário de sua vida, e isso traz à tona emoções muito intensas, que precisam ser administradas com sabedoria, porque a precipitação não seria nada sábia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todo compromisso traz consigo uma dose de trabalho e de esforço para ser honrado e sustentado, e se sua alma estiver disposta a encarar esse caminho, a hora é oportuna e as perspectivas são bem interessantes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você poderia se dar ao luxo de se distrair com as coisas aleatórias que surgem por aí, mas saberia que assim negligenciaria um momento importante, e isso não deixaria você se distrair como se não houvesse amanhã.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você não precisa lutar contra nada em especial para se sentir melhor, o que você precisa é colocar em prática o que faz você se sentir bem, e tornar cada dia de sua vida uma oportunidade para praticar o que predica.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Verifique quais são suas verdadeiras motivações para fazer o que anda fazendo, porque é dessas que se alimenta o misterioso destino, e como as coisas vão se tecendo em conjuntos cada vez mais amplos de acontecimentos.