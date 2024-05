Flme inspirado em livro de Milton Hatoum será lançado no 2º semestre

Produzido e dirigido pelo recifense Marcelo Gomes, Relato de um certo oriente é um filme baseado no livro de mesmo nome do escritor Milton Hatoum, vencedor do prêmio Jabuti de melhor romance em 1990. O longa aborda temas como paixão, recordação e preconceito e acompanha a história de imigrantes libaneses na floresta Amazônica.

O drama explora as controvérsias entre dois irmãos do Líbano embarcando para o Brasil para fugir da guerra em 1949. Emile (Wafa'a Celine Halawi) e Emir (Zakaria Kaakour) são dois irmãos católicos libaneses. Na trama, Emile se apaixona por um comerciante mulçumano, o que leva seu irmão Emir a desenvolver um ciúme doentio pela irmã. O personagem se vê capaz de fazer tudo, até mesmo usar as diferenças religiosas, para separar o casal.

A obra foi selecionada para ser exibida no screening marketing Marché du Film do Festival de Cannes em 17 de maio e conta com uma coprodução italiana e brasileira entre a Kavac Film (Itália) e a Globo Filmes, além de outros produtores associados. No Brasil, o filme será distribuído pela O2 Play, da O2 filmes.