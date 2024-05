Nova série com releitura da vida real Inglesa ganha trailer oficial

A nova série Minha Lady Jane, que estará disponível no Prime Vídeo no dia 27 de junho, é baseada no livro das escritoras Cynthia hand, Jodi meadows e Brodi Ashton e trata de um mundo de fantasia alternativa que envolve personagens que existiram na vida real. Minha lady Jane é uma releitura radical da história real inglesa.

Nessa utopia alternativa, tragédias que aconteceram com os personagens na vida real desaparecem e surge uma nova narrativa. A personagem principal, Lady Jane (Emily Bader), ao ser coroada se torna alvo de outros nobres que querem tomar a coroa e a cabeça da moça.

O elenco conta com nomes como Edward Bluemel, Jordan Peters, Dominic Cooper e Anna Chancellor. A série inspirada no romance best-seller Minha Lady Jane vai estar disponível exclusivamente pela rede de stream Amazon Prime a partir do dia 27 de junho. A série contabiliza oito episódios.