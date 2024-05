Agrupação Teatral Amacaca traz leva '2+2=5" ao Sesc Gama

Após uma temporada no Teatro do CCBB Brasília, a Agrupação Teatral Amacaca (ATA), criada pelo diretor Hugo Rodas, chega ao Teatro Sesc Paulo Gracindo, no Gama, com o novo espetáculo 2 + 2 = 5. Inspirado no famoso livro 1984, de George Orwell, a peça discute o totalitarismo. A apresentação gratuita ocorrerá de 24 a 26 maio, sendo sexta, às 15h e 19h, e sábado e domingo, às 19h30.

Em um futuro distópico, a Oceânia, território do qual o Brasil faz parte, é dominada por uma grande corporação formada por uma milícia religiosa. A população vive em um sistema opressor, em que o governo e as elites controlam a vida de todos e omitem fatos do passado. Apologia ao ódio, hipervigilância e avanço da tecnologia são os temas de 2+2=5. A ATA se baseou nos assuntos abordados pelo autor britânico para desenvolver uma dramaturgia que discorre sobre os perigos que a sociedade atual enfrenta.



Após o falecimento do fundador da companhia, Hugo Rodas, a ATA inaugurou uma nova fase ao intercalar a direção entre membros do grupo e convites a diretores de outros grupos. Desta forma, é o carioca Felipe Vidal, vencedor do Shell pelo espetáculo Cabeça — um documentário cênico, que dirige a peça.