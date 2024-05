A banda Bregas e Rosas leva mistura de estilos para o palco da Infinu

A banda Bregas e rosas volta para animar a Infinu em uma apresentação vibrante neste sábado (12/5). Em mais um Baile sem vergonha, o repertório do grupo está recheado de referências do brega com hits de décadas passadas para o público dançar e cantar a noite inteira.

O baixista da banda, Bernardo Mota, argumenta que as músicas da apresentação são aquelas que mexem com o nosso subconsciente, as que a gente curte e não admite para ninguém: “As pessoas se surpreendem o quanto esses sons conseguem se encaixar e morar no mesmo lugar no coração delas. Nos transportam de volta para uma determinada época e lugar.”

Em uma mistura de estilos musicais, o grupo faz uma democratização da linguagem sonora para gerar memórias da infância. “Sempre trabalhamos para trazer boas lembranças e boas energias para músicas que a gente não costuma escutar mais em rádios. Eventualmente as ouvimos em uma festa específica e pensamos quanto tempo que não escutamos tal coisa. Damos uma ressuscitada nos artistas que interpretamos”, diz Bernardo.

O baixista conta que o público dos shows é sempre muito heterogêneo, de diversas idades e com gostos musicais diferentes, unidos pelo repertório que contempla vários estilos. “A música é algo que transforma a vida das pessoas e é capaz de trazer emoções antigas para fora. Queremos que a plateia goste do que quiser, sem preconceito nenhum”, diz.

Serviço



Bregas e rosas — O baile sem vergonha

Sábado (12/5), na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67), às 23h. Ingressos: R$ 10, no Sympla



*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel