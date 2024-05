Banda Carne Doce anuncia turnê de novo álbum, 'Cererê'

A banda goiana Carne Doce sairá em turnê para divulgar o álbum Cererê, o novo trabalho. As datas e as cidades onde o grupo passará ainda não foram divulgadas.

Recentemente, o conjunto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), que busca valorizar obras de cinema, música, dança e teatro divulgadas durante a pandemia da covid-19. O projeto contemplado foi disco Interior, lançado em 2020. Em 2019, os músicos se apresentaram no Festival Lollapalooza e iniciaram a primeira turnê internacional, passando também por Portugal e Londres.



Segundo o guitarrista Macloys Aquino, em nota, as características da banda formam um elo entre os fãs e os artistas: “Muitas vezes ressaltaram a qualidade ‘regional’ e ‘goiana’ de nossas canções. Percebemos que essa característica é sobre ser do interior, mas que já não são da roça, já não são sertanejos; esses que estão no meio, no entre-lugar desse imenso Brasil”. Com cinco álbuns lançados, Carne Doce é sucesso de crítica e público ao longo de mais de 10 anos de carreira.