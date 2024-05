Grupo Coco DuBem faz apresentações e oficinas em Taguatinga neste sábado

O grupo Coco DuBem realizará, a partir deste sábado (25/5), apresentações e oficinas gratuitas para o público. O evento, que será encerrado na quarta-feira (12/6), ocorrerá na Casa Canoa, no Mercado Sul de Taguatinga.

No dia de estreia, de 14h às 16h, terá a oficina de Maracás e Dança e, às 18h, uma breve intervalo da programação com DJ Kaju. Depois, o Coco DuBem fará um espetáculo de Coco, ritmo nordestino que mescla música, dança e poesia. Às 20h, o sábado terminará com o Coco da Quebrada. No domingo (26/5), haverá apenas a oficina de construção de pandeiros e tambores, às 8h. No último dia, terá oficina de Pife, a partir das 14h, e depois DJ Kaju novamente. O grupo responsável pela festividade encerrá o evento com mais uma apresentação.



O Coco DuBem foi formado por brincantes da cultura popular, que encontraram na música do coco uma maneira de firmar e expandir raízes afro indígenas. O repertório é composto por músicas autorais e canções de mestres do coco. Todos os instrumentos utilizados por eles são feitos a partir da reutilização de materiais descartados, como papelão e saco de cimento, desenvolvidos na oficina Tempo Eco Arte.