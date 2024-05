Brasileiro ganha prêmio de 'Melhor Ator Revelação' em Cannes

O ator brasileiro Ricardo Teodoro venceu o prêmio de Melhor Ator Revelação na 63ª Semana da Crítica de Cannes, na França. Natural de Minas Gerais, artista é um dos protagonistas do filme Baby, dirigido por Marcelo Caetano. O longa-metragem, que estreou mundialmente na terça-feira (21/5) em Cannes, narra uma paixão que inicia quando Wellington (João Pedro Mariano), conhecido como Baby, sai do Centro de Detenções e, sem apoio da família, é acolhido por Ronaldo (Ricardo Teodoro).

Com uma história que aborda diferentes formatos de família e afeto, a obra tem ainda no elenco as atrizes Ana Flavia Cavalcanti, que interpreta Priscila, ex-esposa de Ronaldo, e Bruna Linzmeyer, que dá vida à Janaína, companheira e madrasta do filho do ex-casal.

Nas redes, Ricardo comemorou o prêmio. "Eu trabalho há anos como ator de teatro e sempre pensei que se algum dia eu tivesse uma oportunidade, iria agarrar ela com toda minha força. E quando o personagem do Ronaldo apareceu, eu lutei muito para fazer ele com toda minha alma", contou. "Eu vim de uma cidade de 4 mil habitantes no interior de Minas e sempre sonhei em estar num festival como Cannes. Voltar com esse prêmio é sensacional".



Baby é uma coprodução entre Brasil, Holanda e França. O longa foi produzido com recursos da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e apoio do Aide Aux Cinémas Du Monde, Centre National Du Cinéma Et de L’Image Animée e do Institut Français.