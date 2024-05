Dia do abraço: Saiba a história da campanha que inspirou a criação da data

Um australiano criou a campanha que fez com que o dia 22 de maio se tornasse o dia nacional do abraço - (crédito: Reprodução / Flickr Juan Mann)

Rebecca Nicholls*

Nesta quarta-feira (22/5) é comemorado o Dia Nacional do Abraço. A data foi inspirada pela Campanha ‘Free Hug’, ou 'abraço grátis' em tradução livre do inglês para o português. Juan Mann foi a pessoa que iniciou a campanha, em 2004, na cidade de Sydney, capital da Austrália, logo após um dia triste.



A percepção do que a falta de um abraço poderia fazer no emocional de uma pessoa é que levou Mann a iniciar a campanha. Ele conta que em 2004 seu mundo tinha “virado de cabeça para baixo” e ele teve que voltar para sua cidade natal depois de morar muitos anos em Londres. Ao chegar em Sydney, o Mann se sentia muito triste.

O australiano conta que tudo que queria era um abraço. Ele via as pessoas abraçando entes queridos no aeroporto, mas ele mesmo não tinha ninguém. “Tudo que eu tinha era uma mala cheia de roupas e um mundo de problemas. Ninguém para me receber, nenhum lugar para chamar de casa. Eu era um turista na minha própria cidade natal”, conta Juan Mann em seu site.

Foi nesse cenário que ele teve a ideia de fazer uma placa com os escritos de abraço grátis em inglês e ir em uma calçada movimentada da capital australiana.

Por 15 minutos, as pessoas apenas passavam e o encaravam. Mas logo uma mulher se aproximou. ”A primeira pessoa que parou, deu um tapinha em meus ombros e me contou que o cachorro dela havia morrido naquela manhã. Me disse que o dia também era o aniversário de um ano da morte de sua única filha, que havia morrido em um acidente de carro. A mulher nunca tinha se sentido tão sozinha e, naquele momento, tudo que precisava, era um abraço”, explica.

A ação viralizou com o auxílio do clipe da música "All the Same" da banda Sick Puppies. Logo, muitas pessoas se juntaram à campanha e também distribuíram abraços grátis em ruas de todo o mundo. Juan Mann incentiva a expansão da campanha, mas acende um alerta “Verifique as leis da sua cidade antes entrar na campanha”, pede.

Até hoje, Juan coloca em seu Flickr imagens que recebe de pessoas que participam da campanha. Já no Brasil, a data comemorada nesta quarta-feira (22/5) foi uma das formas de expansão da campanha.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

