Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (25/5)

A verdade te libertará



Data estelar: Júpiter ingressa em Gêmeos.



O bem protege, o bem transmite instruções sábias, o bem governa promovendo responsabilidades, o bem motiva a união e concórdia.



O mal é predador das vulnerabilidades, o mal é oportunista para promover desunião e discórdia, o mal difunde informações falsas e ambíguas com o firme intuito de confundir e incentivar a ignorância, o mal divide as pessoas para poder governar sobre elas concentrando poder.



Não há nada de relativo a qualquer ponto de vista particular no que seja o bem e o mal, essas são instâncias absolutas, transformadas em hipóteses discutíveis, adivinha por qual dessas duas instâncias?



Protege a tudo e a todos, e a graça da proteção te será concedida, e se de tua boca saírem verdades sábias, então a verdade te libertará.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sua alma precisa raciocinar direito, porque o panorama se mostra complexo o suficiente para não poder ser desfrutado sem um entendimento mais profundo sobre tudo que está envolvido neste momento de sua vida. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome ações efetivas em relação a tudo que seja do seu interesse, porque se ficar esperando por condições melhores para agir, é muito provável que as condições favoráveis deste momento não se repitam no futuro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Em muitos casos, tudo que você diz, apesar de ser esclarecedor e libertador, não é compreendido pelas pessoas, porque os raciocínios são intrincados e obtusos. Procure desenvolver uma linguagem mais simples.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todas as coisas boas que sua alma pensa se converterão em ações práticas, mas não de imediato, porque momentaneamente você não está com as rédeas em suas mãos, as circunstâncias marcam o ritmo e é melhor se adaptar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algumas pessoas facilitam enquanto outras complicam, e as que complicam talvez não o fazem com más intenções, mas motivadas inconscientemente pelo medo que sentem em relação à vida e a tudo que deve ser feito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor agir e errar do que errar por não se atrever a agir. Este é um momento que não comporta dúvidas, porque ainda que essas existam sua alma não há de lhes outorgar o poder de frear a ação necessária. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A vida não é uma linha reta com experiências previsíveis o tempo inteiro. A despeito de todos os esforços para desvendar o futuro, na hora de tomar decisões, a alma se encontra a sós consigo mesma. É a hora da verdade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É verdade, tudo pode mudar a qualquer momento, mas enquanto as coisas seguirem pelo rumo que sua alma deseja, melhor não perder tempo com medos que não são necessariamente profecias de como tudo irá acontecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O entendimento é possível, mas para isso é necessário deixar as palavras duras de lado e silenciar as críticas, porque só assim haverá receptividade suficiente para as verdades serem ditas sem ser ouvidas como ofensas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É sempre bom agir para evitar que os ressentimentos se acumulem e se transformem em monstros imbatíveis com a ação do tempo. Sempre alguém se ofende com o que acontece, mesmo que não tenha havido ofensa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seduzir é uma forma de abrir portas, mas também de você ficar dentro de um circuito do qual, talvez, depois não seja tão fácil escapar. A doçura, a cordialidade e o afeto são instrumentos importantes de relacionamento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por trás das pedras que atravancam seu caminho está a luz que sua alma procura, portanto, agora seria bom você parar de resmungar e se dedicar a aceitar que os impedimentos são sinais compassivos de seu destino.