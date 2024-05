O brasileiro Motel Destino é festejado com salva de palmas em Cannes

O elenco desfila pelo tapete vermelho da 77ª edição do Festival de Cannes, ao som de Aviões do Forró. Esta edição marcou a estreia de Motel Destino, o novo filme brasileiro de Karim Aïnouz (A vida invisível e Praia do futuro), na mostra principal da competição. O longa concorre à Palma de Ouro.

Apenas a equipe de ‘Motel Destino’ dançando ao som de Aviões do Forró no tapete vermelho da premiere

em Cannes! ???????? ???????? ???? #cannes2024 #cinemanacional pic.twitter.com/o5CHQ5CEe9 — Benedictozinho (@benedictozinho) May 23, 2024



Gravado no município de Beberibe (CE), no litoral nordestino, o filme conta a história de uma mulher que enfrenta um relacionamento abusivo com um ex-policial dono de um motel da beira da estrada. O longa explora o erotismo como pano de fundo para questões crônicas da realidade brasileira e destaca a revolta e o desejo como elementos centrais.

Motel Destino foi ovacionado durante a première mundial na competição oficial de Cannes. O thriller erótico marca a segunda participação consecutiva do diretor na mostra principal do festival francês. Além de celebrar o sucesso do filme, Aïnouz anunciou o próximo projeto, Rosebushpruning, um longa em inglês.

O elenco é composto majoritariamente por atores cearenses, com a participação de Fábio Assunção, Nataly Rocha, Iago Xavier, Yuri Yamamoto, Fabíola Líper, Renan Capivara e Jupyra Carvalho. Confira o teaser:

Aïnouz estava acompanhado por mais de 20 membros da equipe e elenco quando o público aplaudiu o filme por 12 minutos, após a exibição no Grand Théâtre Lumière. O diretor destacou a temática de celebração da vida presente em Motel Destino e compartilhou a satisfação de poder voltar a filmar no Brasil após quatro anos.



