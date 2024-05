Theogonis lança livro infantil inspirado no afeto entre neta e avô

Divulgação do lançamento do livro Pelas Cordas do Coração em Brasília - (crédito: Reprodução Instagram/ @theognisflorentinooficial)

O escritor Theognis Florentino lança o livro infantil Pelas cordas do coração no sábado (25/5), na Livraria Paradeiro (309 Norte). O evento gratuito terá forró com o artista Nonato Lima e contação de histórias com Flávia Ribas.

A obra se inspira em uma parte da vida do autor e apresenta o personagem Vovô Theo e Maria Esther, sua neta adotiva de 9 anos. Afeto pelos animais e ternura por uma criança são temas que acompanham a obra. A história musical e sutil aborda o cuidado com a natureza e a superação da tristeza por meio do amor demonstrado entre avô e neta.

O livro, ilustrado por Eduardo Azevedo, homenageia a Cidade Ocidental, no DF, onde o autor promove o incentivo à leitura na rede municipal de ensino. A obra conta com uma versão de audiolivro, em um QR Code dentro do livro. O lançamento de Pelas cordas do coração conta com a presença do autor e sua família, além de outros autores e contadores de história da capital. Outro lançamento será feito também na Cidade Ocidental, nesta sexta-feira (24/5), e em uma escola municipal.







Serviço

Pelas cordas do coração

De Theognis. Lançamento sábado (25/5), às 16h, na livraria Paradeiro (CLN 309 asa norte Bloco D)