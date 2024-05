Larissa Manoela recusa papel de vilã em próxima novela da Globo

Larissa Manoela, que está longe das novelas há quase dois anos, negou um novo convite de trabalho feito pela Globo. A atriz, que não possui mais vínculo com a emissora desde 2023, recusou um papel em Tutti Frutti, próxima novela das seis.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, a ex-atriz mirim interpretaria a grande antagonista da trama assinada por Alessandra Poggi, com quem trabalhou em Além da Ilusão (2022), e fez sua estreia na Platinada. O motivo? Ela acertou com a Netflix, e fará parte do elenco de um filme do serviço de streaming.

Em tempo, antes de ter sido sondada para integrar o elenco da substituta de No Rancho Fundo, Larissa Manoela havia sido cotada para viver a estrela de uma série escrita por Rosane Svartman e Claudia Sardinha, e também para um dos papéis principais de Terra e Paixão (2023).

Na época em que possuía vínculo com a Globo, Larissa Manoela também tinha contrato com a Netflix em simultâneo, mas sua agenda de compromissos com as duas empresas sofreu prejuízo, em decorrência da pandemia, o que comprometeu a entrega dos projetos da artista para a plataforma. Ela, inclusive, já havia sinalizado que não pretendia ser exclusiva de nenhuma empresa, para ter a liberdade de escolher os próprios trabalhos.

