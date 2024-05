Projeto leva apresentações semanais de música a Sobradinho

A segunda temporada do projeto Só de Passagem será realizada de maio a outubro em Sobradinho 1 e 2. Os shows gratuitos ocorrerão sempre das 19h às 22h, nas quintas-feiras na Praça Teodoro Freire, na quadra 08 de Sobradinho 1, e nas quartas-feiras no estacionamento da administração de Sobradinho 2.

Neste ano, o evento traz novidades: podcast com os artistas participantes e gravações de videoclipes e fonogramas. O objetivo é proporcionar aos músicos, que são locais, tanto um palco e produção profissionais quanto trabalhos de qualidade. Vários estilos musicais estarão presentes: jazz, blues, MPB, reggae e músicas autorais.

A iniciativa nasceu no ano passado a partir da ideia de um encontro intimista onde a pessoa leva sua canga e sua bebida e aproveita com tranquilidade uma boa música. O idealizador do Só de Passagem é Bráulio Nápoles, ator, comediante, apresentador, cantor e empresário que se consagrou pelo programa humorístico Os cumpadi. Hoje, ele se dedica ao projeto como forma de devolver à cidade tudo aquilo que ela lhe proporcionou ao longo da carreira.