Festival música transforma vai circular por vários palcos do DF

A terceira edição do Festival música transforma vai circular pelo plano piloto com shows gratuitos entre os dias 9 e 15 de junho. Com 12 apresentações instrumentais distribuídas em seis noites e uma tarde, cada dia em um espaço cultural diferente da cidade, a programação reúne representantes de gêneros musicais diversos, que vão do erudito ao popular.

O projeto destaca talentos em ascensão e consolidados do Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Pará. A pianista candanga Ligia Moreno abre a programação no domingo (9/6) no Teatro da Escola de música de Brasília, seguida pelo Trio Aretê na segunda (10/6), com jazz no TETA Cheese Bar.

Na terça-feira (11/6), o Clube do choro será palco dos shows da harpista Arícia Ferigato Quarteto e da pianista Iara Gomes Quarteto. Na quarta (12/6), é a vez do paraibano Salomão Soares se juntar aos candangos Lucas Rodrigues e Renato Galv Santos para uma apresentação de jazz brasileiro no Teatro SESC garagem.

Na quinta (13/6), a Infinu recebe a banda de punk jazz do DF Real Gang, o saxofonista paulista Vinicius Chagas e o trompetista Moisés Alves. Na sexta (14/6), o músico brasiliense Zé Krishna apresenta uma fusão musical do Brasil com a Índia no Eye Patch Panda.

O último dia do festival será uma grande celebração musical no pátio da Escola de Música de Brasília, a começar por uma apresentação dos alunos da instituição. Em seguida se apresentam o cavaquinista Léo Benon e Regional, a flautista goiana Adriana Losi Quarteto, com um show dedicado a compositoras mulheres, o saxofonista Esdras Nogueira e o guitarrista paraense Manoel Cordeiro, e o grupo carioca Foli griô orquestra tocando afrobeats.





Serviço

Festival música transforma

Nos dias 9 de junho, às 19h; 10 a 14 de junho, às 20h; e 15 de junho, às 15h, na Escola de Música de Brasília, TETA Cheese Bar, Clube do Choro, Teatro Garagem, Infinu e Eye Patch Panda