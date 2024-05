Projeto cultural promove apresentações juninas de forró e mamulengo

A segunda edição do Circula Forrólengo irá promover apresentações culturais de forró e mamulengo em quatro regiões administrativas do DF. Em clima de festa junina, serão realizadas 12 apresentações dos grupos Caco de Cuia e Mamulengo Fuzuê em escolas e espaços públicos. Com entrada franca, a programação ocorrerá de 3 a 9 de junho.

As apresentações começarão na segunda-feira (3/6), às 10h30, no CEF 101 do Recanto das Emas. Ainda nessa região, haverá apresentação também na quinta (6/6) no CEF 405, às 20h. Na Ceilândia, ocorrerá apenas na quarta (5 /6), no EC Lajes da Jiboia, às 14h. Para os moradores do Riacho Fundo, os espetáculos serão exibidos na sexta (7/6), às 11h, no Restaurante Comunitário do Riacho Fundo II, no sábado (8/6), às 15h30, no CED 01 do Riacho Fundo II e no domingo (9/6), às 11h, na Feira Permanente do Riacho Fundo I.

O evento celebra essas duas manifestações da cultura popular brasileira registradas como Patrimônio Cultural Imaterial (Iphan). Segundo uma pesquisa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (Iphan), a capital federal é apontada como a região fora do Nordeste com o maior número de brincantes e grupos teatrais que trabalham com essa linguagem. Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC/DF), o projeto busca abrir rodas brincantes nas periferias da cidade para abranger públicos diversos.