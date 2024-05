Prime Video divulga teaser e pôster de nova série brasileira de comédia

O Prime Video anunciou, nesta segunda-feira (27/5), que a primeira temporada da série Toda família tem estará disponível a partir de 12 de julho no streaming. A novidade veio acompanhada de um cartaz e teaser sobre a nova produção nacional da plataforma. Dirigida por Cris D’Amato e Yasmin Thayná, a trama é estrelada por Pedro Ottoni, Solange Couto, Érico Brás e Maíra Azevedo.

A história acompanha o jovem Pê, cuja vida muda repentinamente quando ele precisa retornar com a família para a casa da avó no Rio de Janeiro. Com o fim da sua rotina de privilégios e liberdade, ele precisará se adaptar ao convívio com os parentes Silva. O protagonista também terá que lidar com dilemas e inquietações típicas da juventude.

A primeira temporada de Toda família tem contará com sete episódios. Criada e produzida por Mariana Veil, Jonathan Haagensen e Pedro Ottoni, a série foi escrita por Renata di Carmo, Guilherme Temponi, Maria Shu, Junior Figueiredo e Vinnicius Morais.