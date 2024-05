Saiba detalhes da primeira novela do criador da série "Os Outros" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lucas Paraizo, autor da série de sucesso Os Outros, produzido pelo Globoplay, – e que está com sua primeira temporada em cartaz na Globo -, será responsável pela assinatura da futura novela produzida pelo serviço de streaming, com estreia para 2026.

Segundo informações do jornal O Globo, o roteirista pretende desenvolver o piloto da trama, que possui, inicialmente, a estimativa de 50 capítulos. A sinopse, inclusive, foi apresentada no ano passado, e foi aprovada pelo alto escalão.

O desenvolvimento da primeira novela do criador de Os Outros ocorrerá em paralelo à escrita da terceira temporada da série estrelada por Adriana Esteves, que ainda terá sua segunda leva de episódios disponibilizada pelo Globoplay até o segundo semestre deste ano.

Em tempo, Guerreiros do Sol, de George Moura e Sergio Goldenberg, inicialmente seria lançada este ano, mas foi adiada para 2025. Sendo assim, os trabalhos de Lucas Paraizo com a quarta obra original produzida pela plataforma global terão início apenas no próximo ano.