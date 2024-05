Nívea Stelmann revela sobre suposta rivalidade com atriz

Nivea Stelmann abriu o jogo sobre uma suposta rivalidade com outra famosa atriz, com quem possuía uma grande amizade - (crédito: Reprodução/Instagram)





Nivea Stelmann abriu o jogo sobre uma suposta rivalidade com outra famosa atriz, com quem possuía uma grande amizade. Ela, que está no ar na novela Alma Gêmea (2005), em reprise na Globo, explicou em torno da situação.

Em entrevista ao podcast Vava Cast, a artista explicou que o afastamento da atriz Samara Felippo se deu em decorrência do fato dela atualmente morar nos Estados Unidos. "Sempre me identifiquei muito com ela, tanto que sou madrinha da Alícia [filha de Samara], a gente sempre teve uma cumplicidade […] Mas como moro aqui, a gente se vê muito pouco", disse.

Nívea, por sua vez, afastou a possibilidade de rivalidade com a amiga. "Agora a gente está afastada entre aspas porque ela sabe que a hora que ela precisar de mim, ela pega o telefone, manda WhatsApp e eu tô sempre aqui, sempre mandando [mensagem] ‘tô aqui’, e ela quando precisa liga. A gente tem uma conexão", afirmou.

Para quem não se recorda, Nivea Stelmann e Samara Felippo atuaram juntas na Globo em novelas como Chocolate com Pimenta (2003). As duas se aproximaram, e se tornaram amigas até os dias de hoje.

