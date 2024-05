Netflix divulga teaser de última temporada da série de Maisa

Com um tour pela república universitária, a série da Netflix estrelando Maisa, De volta aos 15, divulgou um teaser especial para a última temporada. A data de estreia está prevista para o segundo semestre deste ano. O novo vídeo refere-se a um tour pelo novo lar de Anita (Maisa), agora com 18 anos e já na faculdade. Maisa conta em primeira mão detalhes sobre onde sua personagem vai ficar durante a terceira e última temporada da série, em uma república chamada República das Imperatrizes.

Inspirada no best-seller de mesmo nome da escritora Bruna Vieira, o enredo da temporada mostra uma viagem no tempo sofrida pela personagem que a leva para os 18 anos. Anita acaba tendo que enfrentar os conflitos da vida adulta e as dificuldades de morar numa república.

Além de Maisa, a obra conta com as atrizes Larissa Manoela, Camila Queiroz, Klara Castanho, e com os atores João Guilherme e Breno Ferreira. A série é produzida por Carolina Alckmin e dirigida por Dainara Toffoli. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2024.