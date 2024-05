Sheila Mello posa de biquíni e exibe tatuagem na região do bumbum

Reprodução/ Instagram Sheila Mello

Sheila Mello, aos 45 anos, encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece de biquíni durante uma sessão de fotos, exibindo seu abdômen definido e a grande tatuagem na região do bumbum. "Bastidores misteriosos por aqui! O que vocês acham que vem aí? Eu sei que estou amando!", escreveu a dançarina, deixando no ar um clima de curiosidade sobre futuros projetos.

Recentemente, a ex-loira do É o Tchan! se pronunciou sobre a suposta rivalidade criada em torno de sua amizade com Scheila Carvalho, de 50 anos. "Ha? 27 anos tentam alimentar uma rivalidade infundada minha com a Carvalho, com a Carla… E? alarmante como ainda vivemos em uma cultura que, para elevar uma mulher, sente a necessidade de diminuir outra", desabafou Sheila, criticando a mentalidade de competição entre mulheres.

A dançarina aproveitou para lançar um apelo por mais união e apoio entre as mulheres. "Vamos desafiar essa cultura de competição? Vamos elogiar umas às outras, reconhecendo e valorizando as conquistas. Vamos nos unir, nos apoiar, construindo um lugar onde uma mulher não olhe para a outra tentando destruí-la. Eu começo!", declarou Sheila, enfatizando a importância de se criar um ambiente mais solidário.

Em um gesto de admiração e respeito, Sheila Mello fez questão de elogiar sua colega de palco: "Scheila Carvalho, admiro como construiu sua história de sucesso com a dança! Você não é minha rival, pelo contrário, as Sheilas, juntas, são mais fortes! Você é incrível", concluiu, reforçando a ideia de que a união entre as mulheres pode ser uma força poderosa.

