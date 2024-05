Atriz de "Quando Chama o Coração" cai do 5º andar de prédio

A atriz Mamie Laverock, de 19 anos, está em estado crítico após cair do quinto andar de um hospital, onde estava internada desde o dia 11 de maio. Conhecida por sua participação na série "Quando Chama o Coração", Mamie sofreu "ferimentos que ameaçam sua vida", conforme relatado por sua família, que iniciou uma vaquinha online para cobrir os gastos médicos.

Inicialmente, Mamie foi levada ao hospital por uma "emergência médica", conforme detalhado por sua mãe, Nicole Compton. "No sábado, 11 de maio, Nicole viajou para Winnipeg para ajudar Mamie, que estava enfrentando uma emergência médica. Nicole conseguiu chegar a tempo para salvar sua vida e a levou para um hospital em Winnipeg", escreveu a família. A jovem atriz foi posteriormente transferida para um hospital em Vancouver, onde sofreu o grave acidente no último domingo (26).

Desde o acidente, Mamie passou por cinco cirurgias e permanece em estado crítico. "Estamos profundamente tristes em informar que, em 26 de maio, Mamie, que esteve em tratamento intensivo nas últimas duas semanas, foi retirada de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela de onde caiu de uma altura de cinco andares. Ela sofreu ferimentos que ameaçam sua vida, passou por múltiplas cirurgias extensas e está atualmente em suporte de vida", atualizou a família, expressando seu desespero e choque diante da situação.

A campanha de arrecadação online, administrada por Nicole e Rob Compton, já levantou $14.139 CAD, o equivalente a R$ 53.445. Colegas de elenco da série, como Erin Krakow e Johannah Newmarch, se pronunciaram em apoio. Krakow incentivou doações: "Acabei de doar. Se você tiver os meios para fazer o mesmo, espero que também o faça", enquanto Newmarch destacou a tragédia: "Por favor, ajude se puder. Eles precisam de todo o apoio possível para superar esse pesadelo". No programa, Mamie interpretou Rosaleen Sullivan, uma personagem que lida com a dor da perda do pai, o que agora tragicamente ressoa com sua luta na vida real.

