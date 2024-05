Renascer: Damião toma atitude após Ritinha flertar com outro homem

Nos próximos capítulos de Renascer, Du (José Duboc), irá até Ilhéus na Bahia atrás de Teca (Lívia Silva). Ao chegar na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira), no entanto, o rapaz chamará atenção de Ritinha (Mell Muzzilo).

No capítulo de sábado, dia 8 de junho, a jovem começará a flertar com o rapaz no forró. O rapaz também ficará interessado na moça. Ao presenciar o envolvimento entre Ritinha e Du, Damião (Xamã) tomará uma atitude.

Embora tenha um caso com Eliana (Sophie Charlotte), o rapaz não gostará nada de saber que sua esposa está dando em cima de outro homem. Diante disso, ele ameaçará Du com uma faca.

Damião, Ritinha e Du em Renascer (Fotos: Reprodução/Globo)

Vale lembrar que, caso o remake siga pelo mesmo caminho da versão original da trama, exibida em 1993, no final de Renascer, Ritinha ficará com outro personagem inesperado. CONFIRA: Renascer: Saiba com quem Ritinha fica no final da novela

