Encontro celebra chegada dos três Reis Magos na Folia de Reis

A abertura do Encontro de Folia de Reis do DF começa nesta sexta-feira (31/5) e se estende até domingo (2/5) no Museu Vivo da Memória Candanga. O tradicional terço rezado e a chegada dos três Reis Magos, representados pelos atores Valterismar Maciel, como Rei Gaspar, Júnior Lima, como Rei Baltazar, e Xiquito Maciel Rei Belchior fazem parte da programação.

O evento conta com barraquinhas de comidas típicas, exposições e ambientação, presépio, roda de prosa, oficina de instrumentos musicais, dentre outras atividades que complementam a programação. A festa das folias é uma jornada de celebração, fé e renovação espiritual e traz à reflexão valores, solidariedade e igualdade.

O projeto, que contribui para a difusão do movimento cultural e artístico, é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A entrada é franca e a classificação livre.





Programação Completa

SEXTA-FEIRA (31/5)

10h - Credenciamento

12h - Almoço / Bendito de Mesa

14/17h - Apresentações espontâneas, orações e ritual de alvorada dos foliões ao presépio.

18h - Jantar / Bendito de Mesa com a Folia Minas Brasília

19h Apresentações

· Abertura Oficial / Encontro das Bandeiras / Chegada dos Três Reis

· Apresentação dos Grupos de Folia

Sagrada Tradição (DF); Minas Brasília (DF), Nossa Senhora Aparecida (MG)

20h





Violeiros e Violeiras:

Volmi Batista "Cantos de Folia"

Jéssica e Juliana

Pereira da Viola

SÁBADO (1/6)

08h - Café da manhã dos foliões com Canto do Bendito

09/12h - Oficina de Luthieria e Trilha Sonora- Etapa 1

09/12h - Roda de prosa

12h - Almoço dos foliões / Bendito de Mesa com Reisado Doze dos Reis

12:30 - Contação de Histórias com o Duo Flor de Cacau

14/18h - Oficina de Luthieria - Etapa 2

14/17h - Assembleia AFOREIS

17h - Apresentação de Grupos de Folia e manifestações espontâneas

Jantar / Bendito de Mesa com a Folia Nossa Senhora Aparecida

18/19h - Oficina de Luthieria e Trilha Sonora – Etapa 3

20h Apresentação dos Grupos de Folia

Reisado Doze dos Reis (BA), Estrela da Guia (MG), Folia de Niquelândia (GO), Folia Feminina de Vazante (MG)





Violeiros e Violeiras:

Idelbrando Calazâncio

Ânderes e Fernandes

Leyde e Laura

DOMINGO (2/6)

08h - Café da manhã dos foliões - Canto do Bendito

09h - Missa Sertaneja com o Padre Preguinho e Folia João Timóteo

12h - Almoço dos foliões / Bendito de Mesa com a Folia João Timóteo

12:30 - Contação de Histórias com o Duo Flor de Cacau

14h – Apresentação dos Grupos de Folia

Saudade do Interior (DF), Menino Jesus (DF)

Despedida das Bandeiras

Violeiros e Violeiras:

Claudinho da Viola

Dayane Reis

Fernando e Osmair

ATRAÇÕES DIÁRIAS

Exposições de Elementos das Folias de Reis;

Ambientação com elemento da Cultura Caipira;

Praça de Alimentação com Comidas Típicas;

Presépio, Oficinas e Os Três Reis Magos - Atores

Serviço

Encontro de Folia de Reis do DF

Começa nesta sexta-feira, 31 de maio, a partir das 19h e se estende até domingo, 2 de junho, no Museu Vivo da Memória Candanga. A entrada é franca.