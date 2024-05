Zé de Abreu rebate Maria Zilda sobre "mau hálito": "Traiu o marido comigo"

José de Abreu, aos 78 anos, usou as redes sociais para rebater uma declaração polêmica de Maria Zilda, de 72, sobre seu hálito durante uma live. O ator negou veementemente as acusações, afirmando: "Maria Zilda mente que nem sente". Além disso, ele mencionou um suposto caso entre os dois após as gravações da novela "Bebê a bordo", em 1988.

O ator não poupou críticas à ex-colega, citando até mesmo seu ex-marido, o diretor Roberto Talma. "Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é", disparou José de Abreu, em uma série de posts no Twitter.

O desabafo do ator não se limitou apenas a Maria Zilda. Ele também alfinetou o ator Murilo Rosa, que estava presente na live da atriz. José de Abreu acusou Murilo de não defendê-lo e o criticou por sua postura.

As declarações de Maria Zilda sobre o hálito de José de Abreu foram feitas durante uma live em 2020, mas só agora o ator decidiu se manifestar. A atriz comentou que o ator estava numa fase difícil, em que bebia demais, e descreveu a experiência como "insuportável".

O post José de Abreu rebate Maria Zilda sobre ‘mau hálito’: ‘Traiu o marido comigo’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.