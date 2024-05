Pedro Bial e Luiz Carlos prestam homenagem ao grupo Raça Negra

Apresentado por Pedro Bial, o programa Som Brasil vai celebrar os mais de 40 anos do grupo Raça Negra na próxima quarta-feira (5/6). A famosa banda de pagode terá a história relembrada na programação da TV Globo. O especial vai ao ar após a novela Renascer.

Vocalista da banda, Luiz Carlos conversará com o apresentador para relembrar momentos marcantes como o show no Vale do Anhangabaú que reuniu um milhão e meio de pessoas. Parcerias com artistas como Roberto Carlos e Cazuza, projeção internacional; referências, ídolos e histórias por trás de algumas canções são assuntos que serão abordados na entrevista. O Som Brasil também apresentará um show com participações de Neguinho da Beija-Flor e Xande de Pilares.



No começo dos anos 1980, o pagode, gênero que se originou a partir do samba, ganhava cada vez mais popularidade. Nessa época, um grupo da Zona Leste de São Paulo se destacou ao criar composições carregadas de romantismo em harmonia com os sons de instrumentos como surdo e pandeiro: o Raça Negra. Com turnês pela América Latina, Europa e Ásia, a banda possui atualmente 2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, com o hit Cheia de manias sendo reproduzido mais de 100 milhões de vezes no Spotify.