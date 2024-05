Álbum gravado ao vivo com clássicos da Bossa Nova chega ao streaming

Nomes como Carlinhos Brown, Seu Jorge e Roberto Menescal participam do álbum - (crédito: Divulgação)

O álbum The Greatest night — Bossa Nova chega nesta sexta-feira (31/5) às plataformas digitais. Com 16 faixas, o disco foi gravado ao vivo no Carnegie Hall, Nova York, por grandes nomes da música brasileira. O trabalho é uma homenagem aos clássicos hits da Bossa Nova.

Roberto Menescal, Alaíde Costa, Daniel Jobim, Carlinhos Brown e Seu Jorge protagonizam o álbum. The Greatest Night — Bossa Nova mostra a influência que o gênero musical exerce em artistas de uma geração mais nova, como Billie Eilish. O teatro recebeu cerca de 2.7 mil pessoas para a apresentação, com o público brasileiro e estrangeiro cantando em português sucessos como Garota de Ipanema, O barquinho e Águas de março.



Bossa Nova é um gênero que surgiu a partir do samba no final dos anos 1950, no Rio de Janeiro. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto foram os músicos que iniciaram o movimento.