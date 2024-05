Concha Acústica oferece festival gratuito em Brasília com Jah Live e 3030

Divulgação do evento Foster Music em Brasília - (crédito: Reprodução Instagram/@fostermusicfestival)

O novo festival musical Foster Music será realizado neste sábado (1/6), das 16h às 23h, na Concha Acústica de Brasília. O evento gratuito conta com a participação de artistas como Jah Live e 3030. Foster Music é uma colaboração entre o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental, Social e Cultural - IBRASC, e a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.

A festa apresenta um line-up diversificado que envolve reggae, MPB, rap e música eletrônica. A entrada para os shows é franca, porém há um limite de ocupação no local. Além das diversas apresentações, o produtor do evento, Brenno Moreira, ressalta que o Foster Music é também um instrumento para impulsionar o turismo cultural: "Este evento destaca a Concha Acústica de Brasília como um destino cultural essencial, ao mesmo tempo que apoia o crescimento e o desenvolvimento dos talentos locais".

A abertura do festejo fica sob responsabilidade do DJ Chocolaty e da cantora Hayanna e os Verdes. Serão realizadas também apresentações de Junior Oliveira e da DJ Mad Girl. Mais tarde, o público brasiliense poderá curtir um reggae com o grupo Jah Live.

Programação

16h - Abertura oficial do evento

16h10 - DJ Chocolaty

16h30 - Haynna e os Verdes

17h00 - DJ Mad Girl

17h20 - Junior Oliveira

18h10 - Jah Live

19h30 - Preto Cosmo

20h20 - Ryck

21h10 a 22:40 - 3030





Serviço

Evento Foster Music gratuito, nesta sexta-feira (1/6), das 16h às 23h, na Concha Acústica de Brasília. Ingressos podem ser retirados no Sympla.