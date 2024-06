'Naruto': episódios inéditos ganham previsão de estreia

Os episódios inéditos de Naruto, que celebram os 20 anos do anime original, ganharam uma previsão de estreia. De acordo com Ichiro Ishikawa, CEO da emissora TV Tokyo, os quatro novos episódios serão transmitidos durante o atual ano fiscal no Japão — ou seja, que vai até março de 2025 no Ocidente.

Embora vago, o anúncio confirmou que os capítulos especiais serão disponibilizados no Japão em menos de um ano. Inicialmente, os episódios seriam lançados em setembro de 2023, porém o estúdio Pierrot adiou a data de lançamento, sem indicar para quando ela seria remarcada.

Publicado de 1999 a 2014 no Japão, o anime conta a história de um mundo povoado por ninjas, no qual o protagonista Naruto tem dentro de si a temida e poderosa Fera de Nove Caudas, que destruiu o local onde ele vive, a Vila Oculta da Folha, no passado.

O mangá foi adaptado para anime entre 2002 e 2007 e tem continuações: Naruto Shippuden (que passou entre 2007 e 2017) e Boruto, iniciado em 2017 e no ar até hoje.