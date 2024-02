'Naruto' ganhará filme live-action com atores de Hollywood

O criador de Naruto anunciou, nesta sexta-feira (23/2), que um filme live-action do personagem, com atores de Hollywood, está em produção. Ainda sem data de estreia, o filme já tem escalado Destin Daniel Cretton, de Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis, como diretor.

Ao portal The Hollywood Reporter, o criador do personagem, Kishimoto Masashi, afirmou que depois de ver um filme de ação dirigido por Cretton percebeu que ele seria o diretor perfeito para Naruto.

"Depois de curtir seus outros filmes e entender que sua especialidade é criar dramas sólidos sobre pessoas, fiquei convencido que não há outro diretor para 'Naruto'. Ao realmente conhecer Destin, descobri que ele é um diretor de mente aberta que está disposto a aceitar minhas sugestões e senti fortemente que nós seríamos capazes de cooperar juntos no processo de produção", disse Masashi em comunicado.

O anime Naruto se tornou muito popular no Brasil após exibições no programa Bom dia & Cia do SBT nos anos 2000. O personagem apareceu pela primeira vez em 1999, no Japão, em um mangá, sendo adaptado posteriormente para uma animação. A saga original do personagem foi encerrada em março de 2017, com a conclusão de Naruto Shippuden.

Atualmente, segue em publicação o mangá e o anime Boruto: Naruto Next Generations, que conta a história da nova geração de ninjas de Konoha.

O filme de Naruto ainda não tem data de estreia.