Zeca Veloso faz show solo na Infinu neste domingo (2/6)

Quando, em dezembro de 2017. se apresentou no Centro de Convenções Ulysses, ao lado do pai Caetano Veloso e dos irmãos Moreno e Tom, com o show Ofertório, Zeca Veloso chamou atenção pela técnica interpretativa e emocionou os espectadores ao usar a voz em falsete para cantar a bela canção Todo homem, de autoria dele.

No fim do ano passado, Zeca fez as duas primeiras apresentações solo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Neste domingo (2/6), às 20h, o brasiliense terá oportunidade de apreciar o trabalho desse talentoso artista da nova geração da música popular brasileira, na Infinu Comunidade Criativa, na 506 Sul,

O repertório do show intimista de voz, violão e teclados permite a Zeca mostrar composições de sua autoria como O sopro do fole, que compôs para a tia Maria Bethânia, gravado no álbum Noturno; Você me deu, feita em parceria com o pai, faixa do disco Estratosférica, de Gal Costa.

Baby Love, registrada no trabalho de estreia da cantora baiana Emanuelle Araújo também está no set list do recital, ao lado de Alguém cantando e Meu bem meu mal (Caetano Veloso), Amor meu grande amor (Ângela Ro Ro e Ana Terra) e You're the top (Cole Porter).



Zeca Veloso

Show domingo, às 20h, na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul).

Classificação: 16 anos. Menores apenas acompanhados dos pais.

| INGRESSOS NO SITE

DA SYMPLA |

Lote Promocional Limitado / Meia-entrada R$ 50 |

Inteira: R$ 100

1º lote Solidário /

Meia-entrada

R$ 60 | Inteira: R$ 120

2º lote Solidário /

Meia-entrada

R$ 70 | Inteira: R$ 140

3º lote Solidário / Meia-entrada

R$ 80 | Inteira: R$ 160

Entrevista // Zeca Veloso

Como recebeu a reação do público brasiliense à sua performance no show Ofertório, ao lado do seu pai e dos irmãos Moreno e Tom?

O público sempre nos recebeu muito bem em todo o Brasil com o Ofertório. Eu amo Brasília e o brasiliense. Da vez que fomos, conheci pessoas da cidade que nos levaram para estarmos em alguns lugares, foi muito legal. Estou animado para retornar.

O show que traz agora a Brasília já foi apresentado em outros lugares?

Fizemos o show pela primeira vez em São Paulo, em dezembro, e fizemos no Rio no fim de abril. Fomos para Belo Horizonte no dia 31 e para Brasília hoje.

Que expectativa faz em relação a esta apresentação no Infinu Comunidade Criativa?

Estou bastante animado, o Infinu parece ser um lugar ótimo. Com certeza vai ser uma noite especial para mim.

Será um recital de voz e violão, ou você terá músicos a acompanhá-lo?

A princípio é um show de voz, violão e piano elétrico, mas é possível que tenha alguns músicos convidados para tocar em uma música ou outra. Fizemos isso nos shows até agora, chamamos músicos de cada cidade para participar.

O repertório terá apenas composições autorais, ou você irá interpretar canções do seu pai e de outros autores?

A maior parte é de minha autoria e inédita, mas também canto canções de outros compositores, em português, algumas em inglês, e pelo menos uma música de meu pai. Canto a única parceria entre mim e ele, Você me deu, gravada pela Gal no álbum Estratosférica, depois por nós no Ofertório, com meu pai e meu irmão Tom abrindo vozes em algumas partes. É uma música inspirada em canções de filmes Western dos anos 50, eu falo um pouco sobre isso e canto partes dessas canções de onde Você me deu saiu.