Netflix divulga trailer da segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton

A Netflix lançou, nesta segunda-feira (4/6), o trailer da segunda parte da terceira temporada da série Bridgerton. A primeira parte, que foi lançada no dia 16 de maio, teve a maior estreia da história da produção, com mais de 41 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias. A segunda parte, com os quatro episódios finais da temporada, chegará no dia 13 de junho à plataforma.

Com oito episódios no total, esta temporada acompanha a história de amor de Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Na tentativa de arranjar um casamento, Penelope atrai a atenção de Colin, que até então nunca a tinha visto como mais que uma amiga. A trama seguirá rumo a partir do noivado dos dois, que causou um alvoroço na alta sociedade.

Bridgerton é baseada na famosa saga de livros de mesmo nome da escritora Julia Quinn, composta por oito obras. Cada livro aborda a história de um dos oito irmãos da família Bridgerton na busca pelo amor na Londres do período regencial. Para a adaptação cinematográfica, a série optou por fazer uma temporada por irmão, assim como nos livros.