Festival Pride Nerd desembarca no Novo Gama neste sábado (8/6)

A segunda edição do evento Pride Nerd Festival, que será realizada no sábado (8/6), traz para o debate temas como o empreendedorismo nerd e o desenvolvimento de jogos. O festival também terá apresentações culturais. Para os brasilienses que tiverem interesse em comparecer será disponibilizado transporte gratuito para levar até 200 pessoas.

O grupo JL Wushu preparou uma apresentação tipicamente oriental para combinar com o tradicional concurso de cosplay e prepará-los para concursos K-pop da região. O evento vai ter a presença de Dan Lana, Joy Araújo e Roxxy Sant’Anna, reconhecidos por terem dado voz aos personagens do game Genshin Impact. Haverá também um bate papo com o podcast local 3 É de Menos.

O festival será realizado de 9h às 19h no Colégio Estadual Dona Nica, no Novo Gama, e o ingresso pode ser retirado gratuitamente no site do Sympla e serão válidos apenas com a doação de 1Kg de alimento. Para o transporte serão disponibilizados dois ônibus com saídas às 8h e às 10h da manhã, com retorno às 18h e às 20h, Interessados devem entrar no grupo do WhatsApp para confirmar a vaga





Serviço

Pride Nerd Festival

Sábado (8/6) , das 9h às 19h, no Colégio Estadual Dona Nica (R. 21, 879 - Parque Estrela Dalva VI, Novo Gama). Entrada gratuita com 1kg de alimento.