Neymar x Luana Piovani x Defante: web critica pedido de perdão de humorista

Após trocarem farpas por causa da proposta de "privatização das praias", o jogador Neymar e o humorista Diogo Defante fizeram as pazes. A discussão entre eles começou quando Defante criticou o projeto que visa transferir os terrenos do litoral brasileiro do domínio da Marinha para estados, municípios e proprietários privados. "Privatiza a cabeça do meu p**", disse.

Em seguida, Neymar chamou o humorista de "fanfarrão" e "otário". Após a escalada da tensão, Defante pediu desculpas a Neymar, mas os fãs do humorista criticaram a atitude dele. "Perdeu uma excelente oportunidade de estar do lado certo", disse um seguidor. "Eu pensei que tu ia sustentar, papai. Que decepção", afirmou outro.

Gente arregona só me faz sentir desprezo! pic.twitter.com/PMaVhN4BYz — Florbella Spanca ???????????????????? (@FlorbelaEspanc5) June 1, 2024

Neymar e Defante trocaram mensagens após a discussão. Ambos afirmaram que estavam "em paz". “Ufa. Pelo amor de Deus, lek, tava mal da cabeça aqui. Te amo porr*. Fiz merda, reconheço", disse Defante. "Filha da put* quer brincar com tudo, porr*. Me pegou no dia errado. Já logo liguei o fod*-se”, respondeu Neymar. “Sim! Eu vi! Porr*! Fiquei péssimo. Mas entendi teu lado, geral te pilhando. Mas vai dar nada, lek”, continuou o humorista.

Na última sexta-feira (31/5), Defante reafirmou, em tom de brincadeira, que fez as pazes com Neymar. "Gente... me entendi com o Neymar aqui e ele concordou em privatizar a cabeça do meu ***. Tá 20 conto a mam*** agora", brincou o humorista.

Neymar x Luana Piovanni x Defante

Antes da treta entre Neymar e Defante, a proposta de "privatização das praias" gerou desentendimento entre o jogador e a atriz Luana Piovani, que chamou Neymar de "péssimo cidadão" e "ex-ídolo". O jogador rebatou, chamando Piovani de "louca".

A atriz também criticou Defante por se desculpar com Neymar. ""Defante pediu desculpas para Neymar com medo de ser excluído. Arrumou o olho e ainda não enxerga??? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos a sua índole", disse Piovani.

O que é a PEC de privatização das praias?

Popularmente conhecida como "PEC da privatização das praias, a PEC 3/2022 prevê que União não terá mais propriedade exclusiva sobre terrenos de marinha, cedendo áreas a municípios, estados e promovendo a venda a seus ocupantes. A proposta está sob relatoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).