Luana Piovani detona Diogo Defante por fazer as pazes com Neymar

A treta não tem fim! A influenciadora Luana Piovani criticou o apresentador Diogo Defante, após o jornalista fazer as pazes com o jogador Neymar. O humorista teria se desculpado com o atleta depois de se posicionar contra a privatização das praias.

Nas redes sociais, Piovani compartilhou uma publicação que desaprovava a atitude do humorista. "Defante pediu desculpas para Neymar com medo de ser excluído", dizia o post compartilhado pela influenciadora.

Como se não bastasse a mensagem compartilhada com os internautas, Luana soltou o verbo e ironizou o fato do apresentador ter realizado um procedimento nos olhos. "Arrumou o olho e ainda não enxerga??? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos a sua índole.", finalizou ela.

Entenda a treta

Recentemente, a atriz e o jogador vêm trocando ofensas nas redes sociais! Luana teria criticado Neymar por apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias. Na ocasião, ela chamou o atleta de “sem vocabulário” e “limítrofe”. Ela ainda afirmou que, “contra fatos não há argumentos”.

Durante a confusão, Defante se posicionou contra a privatização das praias. O que teria causado revolta no jogador, que soltou alguns insultos contra o humorista. "Fanfarrão e otário", escreveu o menino Ney, em uma postagem.

Em seguida, Defante se desculpou com o atleta: "Fiz merda, reconheço", disse ele através de trocas de mensagens privadas no Instagram. Nas redes sociais, Neymar publicou a interação e acrescentou na legenda que os dois se acertaram. "Me pegou no dia errado", comentou o jogador.