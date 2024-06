‘Sinhá Moça’: Carolina Dieckmann quase viveu a protagonista do remake da novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram - Globo Carolina Dieckmann e Débora Falabella

Sinhá Moça está em cartaz no Canal Viva desde janeiro, e repetindo o mesmo sucesso das exibições anteriores. A segunda versão da novela, que foi exibida originalmente em 2006, possui diversas curiosidades que movimentaram os bastidores na época.

A obra, que é uma adaptação de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, da trama original produzida em 1986 por Benedito Ruy Barbosa, seria inicialmente protagonizada por Carolina Dieckmann, e não Débora Falabella, que formou par romântico com o ator Danton Mello.

Na época de escolha do elenco de Sinhá Moça, a artista foi anunciada como protagonista e chegou a ensaiar os primeiros capítulos, porém, a direção avaliou que a personagem necessitava de um perfil forte e empoderado. Sendo assim, Falabella assumiu o papel, baseado no histórico de trabalhos que atendiam as exigências em questão.

Deste modo, Carolina Dieckmann foi remanejada para Cobras e Lagartos (2006), onde interpretou Leona Montini, a grande vilã da história assinada por João Emanuel Carneiro, no horário das sete – e se consagrou como um dos seus maiores trabalhos da carreira até hoje.

