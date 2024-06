Vídeo: Veja como ficou avião após acidente que deixou dois mortos em SC

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) divulgou imagens da operação de resgate das vítimas de um acidente aéreo no interior do estado, entre os municípios de Garuva e Itapoá. Duas pessoas morreram na queda do avião.

Segundo o 2º sargento Felipe Lucena Bitencourt, do CBMSC, o local onde o avião caiu era de dificil acesso, em mata fechada e em área muito íngreme. "Nós encontramos dois corpos carbonizados no meio das ferragens [do avião]. Era um local de dificil acesso e a gente teve que percorrer um caminho com a camionete 4x4 no meio da mata até chegar no ponto onde tem uma antena e da antena até o local onde a aeronave caiu foram mais uns 400 metros de mata fechada. Muito íngreme, tivemos que fazer uma operação com cordas para o resgate".

Os corpos foram retirados do local e ficaram aos cuidados da Polícia Científica.



A Força Aérea Brasileira, através do CENIPA - Centro de Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) deverá apurar as causas do acidente.