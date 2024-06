"No Rancho Fundo": Fora de si, Quinota faz ameaça para Deodora

Quinota (Larissa Bocchino), de No Rancho Fundo, mostrará que não tem sangue de barata. A mocinha irá visitar Deodora (Debora Bloch), após a cafetina arranhar o casamento de sua mãe, Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero).

"A senhora é uma mulherzinha vulgar… uma… mulher sem lei. A senhora tentou matar minha mãe!", dirá a mocinha. "Tu abaixe a cabeça quando falar comigo… Atrevida", devolverá a cafetina, no auge do cinismo.

Segundo o resumo do site Gshow, Quinota entregará o lençol manchado com batom de Deodora, que serviu como uma prova da suposta traição do seu pai com a cafetina. "O lenço de vosso pai… Ele usou depois de me abraçar… de me consolar, porque é um cavalheiro… Muito diferente de você, ou de sua mãe… que são duas grosseironas, saídas do fundão do mundo", dirá a cafetina, com intuito de provocar a jovem.

‘Eu sei me fazer respeitar’

Irritada, Quinota dará mais um aviso a maior rival da sua mãe. "Eu vou lhe dar um aviso, dona Deodora Montijo. Mantenha-se longe de meu pai, de minha família. Porque, ao contrário do que a senhora está falando, eu já deixei de ser uma menina… há muito tempo. Eu sei me fazer respeitar", ameaçará ela.

