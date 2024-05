No Rancho Fundo humilha Elas por Elas e devolve sucesso para Globo

Logomarca/Globo No Rancho Fundo

Mario Teixeira, autor, ao que tudo indica, acertou na novela No Rancho Fundo, na Globo. A trama emplacou 20 pontos de audiência entre 15 de abril e 15 de maio, segundo o Kantar ibope Media, e divulgado pela coluna Tela Plana, da Veja.

Isso quer dizer que, até o momento, a trama rural teve um crescimento de 11% no PNT (Painel nacional de Televisão), ou seja, a trama ultrapassou, mesmo que seja em 2 pontos, o fracassado remake de Elas por Elas, como pontuou a coluna da jornalista Kelly Miyashiro.

A novela também tem feito bonito nos estados do Nordeste. Isso quer dizer que o público está se sentindo bem representado, algo difícil de acontecer com tramas que abordam a mesma temática, da família do interior, cercada de sotaque e cheia de sonhos.

Contudo, não podemos ignorar que a reprise de Alma Gêmea, que também anda fazendo sucesso no Vale a Pena Ver de Novo, contribuirá bastante para alavancar ainda mais o ibope da trama de Mario Teixeira. Antes da estreia, os noveleiros classificavam No Rancho Fundo como Mar do Sertão 2, e não acreditavam no sucesso da trama.

