Antonio Calloni diz que não se assustou com fim de contrato com a Globo

Antonio Calloni, que interpretou o Coronel Belarmino em Renascer, confessou que não ficou espantado com o término do contrato com a Globo, prática comum atualmente na emissora carioca.

"Encerrar esse ciclo foi tranquilo porque já estava preparado. É um processo que começou anos atrás, sabia que esse era o caminho. Na verdade, venho me "preparando" desde que comecei minha carreira (risos). As portas da Globo e de todas as emissoras, dos streamings, dos cinemas e dos teatros continuam abertas", comentou em entrevista à Caras.

O ator quando anunciou o fim do contrato com a Globo fez um texto divertido na web sobre o assunto. "Plim, plim, bye-bye! Foi uma troca longa e produtiva. Aprendi e acho que ensinei um ‘bucadim’. Conheci muita gente talentosa nessa inacreditável fábrica de novelas que não para nunca. Se for bom para todos, até breve", disparou.

Os fãs do ator não precisam reclamar. Recentemente, o Globoplay disponibilizou na plataforma a novela Terra Nostra, 1999, um dos primeiros trabalhos dele na emissora. Além de outras tramas que participou.

