Tainá Castro, namorada de Éder Militão, exibe bumbum sarado em foto de biquíni e provoca clima quente na web

Reprodução/Instagram Tainá Castro

Tainá Castro, namorada do jogador de futebol Éder Militão, colocou suas curvas para jogo na manhã desta quarta-feira (5). Através do Instagram, a influenciadora e estudante de medicina postou um clique em que surge usando apenas um biquíni vermelho e incendiou o clima com sua beleza.

A jovem posou de costas, deixando em destaque seu bumbum sarado e as curvas definidas. O registro foi feito em meio às pedras, em uma cachoeira.

Junto da foto de biquíni, Tainá ainda publicou uma imagem com uma frase: "Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte", dizia a mensagem. Nos comentários, ela foi cercada por elogios: "Maravilhosa", "Linda" e "Perfeita" foram algumas das reações.





Troca de casais

Uma curiosidade envolvendo Tainá Castro é que ela é ex-namorada do jogador Léo Pereira. O rapaz, atualmente, namora com Karoline Lima, que é ex de Éder Militão. O jogador, por sua vez, agora namora com a influenciadora e estudante de Medicina. Recentemente, eles tiveram os nomes envolvidos em conflitos públicos.

