Meu malvado favorito 4 tem Lorena Queiroz no elenco de dublagem

Meu malvado favorito volta às telonas em julho, sete anos após o último lançamento, com o quarto filme da franquia de sucesso. A Universal pictures Brasil divulgou os nomes do elenco de dublagem nacional do longa, com a adição da atriz Lorena Queiroz na voz da personagem Poppy, uma adolescente decidida a se tornar uma super vilã.

Leandro Hassum retorna para dar a característica voz de Gru, que dessa vez enfrenta a ameaça de um vilão recém escapado da prisão que prometeu vingança contra toda a sua família. Maria Clara Gueiros também está de volta em seu papel de Lucy, esposa de Gru.

O elenco de dublagem conta ainda com Jorge Lucas como o vilão Maxime Le Mal, Pamella Rodrigues como Agnes, Ana Elena Bittencourt como Edith, Bruna Laynes como Margo e Mauro Ramos como Silas. O filme estreia dia 4 de julho somente nos cinemas do Brasil.