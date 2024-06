Venda de ingressos para show de Mariah Carey começa nesta sexta

Depois de 14 anos longe do país, a cantora Mariah Carey anunciou a data de seu próximo show no Brasil, que será realizado em São Paulo. A pré-venda para clientes exclusivos do Santander já esgotou. a venda geral das entradas começa nesta sexta-feira (7/5), a partir das 12h no site da Eventim, ou às 13h na bilheteria oficial. Ingressos a partir de R$ 395 (pista premium).

Com mais de 30 anos de carreira, a artista foi indicada ao Grammy 31 vezes, tendo ganhado cinco. The Emancipation of Mimi é o disco mais conhecido de Mariah e reúne alguns dos hits da artista.

Mariah foi selecionada para se apresentar no festival do Rock in Rio em setembro. A turnê intitulada Mariah Carey Tour 2024 passou por diversos países e agora chega ao Brasil. O público pode esperar um espetáculo com uma trilha sonora repleta de hits.





Serviço

Mariah Carey Tour 2024

Dia 20 de setembro, no Allianz Parque (São Paulo). Abertura da casa às 17h.