Pablo Vares pede ajuda para divulgar show em Brasília

O músico Pablo Vares se apresentará no Clube do Choro, em Brasília, nesta sexta-feira (7/6), às 20h30. O show contará com transmissão on-line internacional e será gravado pela TV Senado, para futura transmissão ao Mercosul. No entanto, o músico surpreendeu ao revelar que, até o momento, só vendeu nove ingressos. O espaço cabe até 400 pessoas.

No Instagram, Pablo publicou um vídeo pedindo ajuda para divulgar o evento. "Você pode ajudar a causa divulgando o show para quem possa assistir", disse ele.

Nascido em Montevidéu, no Uruguai, o artista de rua e diretor musical se mudou para o Brasil para tentar a vida na arte. "Cheguei nesse país com duas mudas de roupa, um violão nas costas e um sonho", revelou.



Apesar dos nove anos de carreira no país, Pablo ainda enfrenta desafios. "Apesar de ter conquistado o meu espaço nesse Brasil, ter a agenda lotada em oito estados, ainda passo pelas dificuldades inerentes a ser um artista independente", completou.

Quem comparecer ao Clube do Choro, no entanto, não estará fazendo mera caridade. A arte de Pablo Vares é profunda e mira na transcendência da alma, com sons e ritmos forjados em ambientes de pura magia. As harmonias e melodias que entoa no violão flamenco emocionam e convidam para dançar, enquanto o handpan constrói atmosfera introspectiva que conduz o ouvinte a camadas talvez desconhecidas do sentir. Ingressos disponíveis na bilheteria digital.