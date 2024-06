Clube do Choro recebe Festival Trilha da Inclusão com Tribo de Jah

Com a proposta de mostrar o talento e a cultura feita por pessoas deficientes, o Festival Trilha da Inclusão leva ao Clube do Choro, no dia 16 de junho, às 20h, shows gratuitos das bandas Tribo de Jah e Surdodum para o encerramento do projeto. O festival tem como objetivo mostrar o protagonismo das pessoas com deficiência e promove a inclusão em ambientes de trabalho por meio de diálogos e debates.

A banda brasiliense Surdodum é formada por pessoas com deficiência auditiva e tem a proposta de realizar a integração por meio da música e da percussão. O grupo maranhense Tribo de Jah é famoso por ter quatro membros deficientes visuais entre os seus nove integrantes.

A promoção do protagonismo das pessoas deficientes na cultura é o ponto principal do projeto segundo a idealizadora do festival. “Construímos um festival que transita por todas as linguagens artísticas. A ideia de encerrar com as bandas Surdodum e a Tribo de Jah é marcar a presença de grupos musicais que são compostos por pessoas com deficiência”, afirma, em nota, Cássia Lemes, idealizadora do Festival da Trilha da Inclusão.

Serviço

Festival Trilha da Inclusão

Com shows de Tribo de Jah e Surdodum. No dia 16 de junho, às 20h, no Clube do Choro às 20h. Entrada franca, os ingressos podem ser retirados na bilheteria digital a partir de sexta-feira (7/6). Classificação livre.

Informações e programação completa do Festival: @trilha.dainclusao